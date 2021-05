Festeggiamenti Grifo in serie B alla Notari, Mister Caserta: "Nei momenti difficili ci siamo uniti: orgoglioso di voi"

“Non era facile ottenere questo risultato ma ci siamo riusciti grazie ad un gruppo composto da veri uomini che si sono messi a disposizione fin dall’inizio con l’obiettivo di dare un segnale importante alla città dopo la dolorosa retrocessione”: con queste parole il mister Fabio Caserta ha voluto ringraziare la squadra del Perugia nel giorno dei festeggiamenti istituzionali alla sale dei Notari alla presenza del sindaco Romizi e assessore Pastorelli.

"Errori – ha riconosciuto Caserta - sono stati commessi l’anno scorso come quest’anno, ma ciò fa parte del gioco. L’importante è averli saputi riconoscere e superare per ripartire col piglio giusto. Ciò è quanto hanno fatto i reduci della stagione di serie B 2019-2020, mentre ai nuovi arrivati va detto grazie per essersi presentati a Perugia con lo spirito giusto".

“Abbiamo vinto - ha concluso - ma non è stato facile: per fortuna nei momenti peggiori, che ci sono stati eccome, abbiamo saputo stringere i denti ed unirci ancora di più superandoli tutti insieme. Insomma questo risultato va ascritto al merito dei ragazzi che hanno fatto la differenza; sono orgoglioso di voi”.