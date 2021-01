Giovani stelle dello sport umbro: Giulio Marucchini convocato in nazionale under 20 di Rugby

Ha il volto di un giovane ragazzo di appena 19 anni, lo sportivo umbro Giulio Marucchini convocato nei giorni scorsi dal responsabile e tecnico della Selezione Italiana U20, Massimo Brunello, che ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Parma.

Il giovane giocatore è nato a Sant’Arcangelo di Magione nel 2002 e dopo essere cresciuto nella squadra rugby di Perugia è attualmente in prestito alla Lazio Rugby 1927, che milita nel campionato Peroni TOP10.

La squadra di azzurrini intanto dovrà intanto affrontare il match in preparazione della sfida con i francesi che si disputerà a Bastia il prossimo 16 gennaio

“Il Test in Francia sarà un primo – importante – banco di prova in vista dell’inizio ufficiale dell’attività internazionale a febbraio. Affronteremo una delle squadre più in forma nel panorama rugbistico giovanile in una partita che potrà fornire indicazioni interessanti in vista dell’esordio in casa, nel Sei Nazioni Under 20, proprio contro i transalpini”, ha dichiarato Brunello.