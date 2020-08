Rugby Perugia, si punta in alto: "Fare bene in tutte le categorie, dal minirugby alla serie A"

Il Rugby Perugia è al lavoro per definire tutti i dettagli in vista della prossima stagione sportiva. Nell’attesa di conoscere date e modalità di svolgimento dell’attività giovanile e quella delle squadre seniores, il presidente Ruggero Renetti ha scelto la squadra dirigenziale che lo supporterà per l’anno 2020-2021. Tra le conferme spiccano il direttore sportivo, nonché vicepresidente, Federico Bevilacqua e Manuela Castellini, segreteria generale, mentre nuova veste da direttore generale per l’avvocato Marco Gentili, già dirigente della squadra di serie C e con un passato importante negli Amatori Rugby Perugia. Nuovi incarichi anche per Fabrizio Fastellini, direttore tecnico, Alessandra Di Scanno, addetta allo sviluppo del Minirugby, e per Manuela Massei, responsabile della comunicazione (di seguito l’organigramma completo).

“Ci apprestiamo ad affrontare una stagione molto stimolante – dichiara il presidente Ruggero Renetti – perché come società abbiamo messo in piedi molteplici progetti che riguarderanno tutte le categorie, a partire dal minirugby. In serie A proseguiremo il lavoro che abbiamo impostato con i giovani, possibilmente del territorio, ma ci stiamo attivando anche per acquisire le prestazioni di alcuni atleti provenienti da importanti realtà di livello nazionale. Il tutto nella speranza che sarà effettivamente la stagione post Covid e che potremo tornare a praticare il nostro sport senza interruzioni”.

Una realtà così radicata all’interno del territorio perugino, con oltre trecento tesserati, è consapevole di quanto sia importante, in questa fase, garantire un alto livello di sicurezza per i propri atleti.

“Sarà un anno particolare – dichiara il neo dg Gentili – e dovremo fare tutto rispettando scrupolosamente le normative per garantire la sicurezza dei nostri tesserati e allo stesso tempo cercare di dare all'intera comunità di Perugia un’alternativa sportiva seria e di alto livello. Per questo sono molto contento delle conferme nello staff dirigenziale e dei nuovi arrivati per poter dare continuità e rafforzare i nostri punti di forza. L’obiettivo della società dovrà essere quello di trasmettere ai nostri atleti il senso di appartenenza e l’ambizione perché solo con la professionalità e la cultura del lavoro sarà possibile raggiungere sia gli obiettivi sportivi che quelli di crescita personale, abbracciando seriamente i valori alla base del rugby: impegno, sacrificio e spirito di squadra”.

Organigramma Dirigenziale Rugby Perugia 2020-2021

Presidente: Ruggero Renetti

Presidenti Onorari: Alessio Fioroni ed Egiziano Polenzani

Direttore Sportivo e Vice Presidente: Federico Bevilacqua

Direttore Generale: Marco Gentili

Direttore Tecnico: Fabrizio Fastellini

Segreteria Generale: Manuela Castellini

Addetta allo sviluppo del minirugby: Alessandra Di Scanno

Dirigenti Serie A: Claudio Epifani, Carcarlo Gagliardoni e Nello Gasparri

Dirigenti Serie C: Alessandro Ena e Lorenzo Battistacci

Dirigenti Under 18: Marco Nataletti Stefania Perini

Responsabile della Comunicazione: Manuela Massei