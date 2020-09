Rugby Perugia, riparte la stagione dei più piccoli

Il giorno del minirugby in casa Rugby Perugia. I giovani atleti biancorossi nella giornata di mercoledì 2 settembre hanno ripreso l’attività dopo la lunga pausa, causata dall’emergenza sanitaria e in vista della nuova annata sportiva. Una stagione dove la società biancorossa punta ad arricchire l’offerta sportiva, partendo dalla preparazione degli istruttori, come spiega il dirigente Emanuela Rubeca. “Vogliamo che questa stagione sportiva sia incentrata soprattutto sulla preparazione tecnica dello staff, in continuo aggiornamento, al fine di poter offrire un servizio a trecentosessanta gradi per tutti i piccoli atleti a partire dal benessere in campo fino alla preparazione tecnica. Quest'anno ci troveremo ad affrontare anche difficoltà legate all’attuale situazione Covid, ma la struttura e tutto il personale sono assolutamente preparati per accogliere i ragazzi in tutta tranquillità. Con la massima collaborazione tra dirigenza, allenatori, staff e genitori sono sicura che, anche per quest’anno, la parola d’ordine sarà per i nostri mini-atleti: divertimento. Ci tengo a ringraziare sin da ora i nostri partner , vecchi e nuovi, per il sostegno ricevuto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.