A Treviso per calcare il terreno dei loro idoli della palla ovale, la giusta ricompensa per i 20 atleti del Rugby Perugia Junior

I giovani atleti U14 del Rugby Perugia Junior hano trascorso un fine settimana di sport in Veneto per il prestigioso Torneo “Città di Treviso”, calpestando la stessa erba dei loro idoli della Nazionale.



In quello che è il “Tempio” del rugby italiano, ospiti nella stupenda struttura del Benetton Rugby i 20 atleti hanno tenuto alto il nome di Perugi agiocando senza risparmiarsi mai, dando tutto se stessi e conquistando il 14° posto su 42 squadre partecipanti.



“Agli allenatori, Paolo Caprini e Roberto Barbadori - commenta un genitore - che seguono i ragazzi nel percorso di crescita sportiva e personale vanno i ringraziamenti di tutte le famiglie degli atleti. Ci auguriamo che presto anche i nostri figli possano finalmente avere una struttura idonea per perseguire come meritano i loro sogni”.