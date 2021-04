Rugby Perugia Junior torna in campo con tutte le squadre per gli allenamenti

Dopo la lunga attesa riempita da video allenamenti su Zoom, sono ripartite prima le compagini under 16 e 14, adesso è l'ora anche dei piccolissimi a partire dall'under 6: ecco come si svolgono in sicurezza gli allenamenti di RPJ

A distanza di 182 giorni dall'ultimo allenamento svolto e ben 422 dall'ultima partita di una compagine del Rugby Perugia Junior, martedì 20 aprile le categorie del minirugby cittadino torneranno in campo per gli allenamenti.

Termina così, finalmente, il tempo degli allenamenti su Zoom e si torna ora agli allenamenti di squadra seppure, per i più piccoli, ancora su base individuale e sempre nel rispetto delle norme e dei protocolli concordati dalla F.I.R. Si tratterà dunque di sedute mirate e incentrate sulla riattivazione motoria, l'ideale anche per chi non ha ancora mai provato a cimentarsi con la palla ovale.

I rugbisti delle squadre Under 14 e Under 16 sono invece già attivi da più di una settimana, avendo potuto riniziare subito dopo Pasqua con i normali allenamenti già previsti per queste fasce d'età.

“Per noi la ripartenza degli allenamenti era un punto fondamentale - commenta il vice presidente di RPJ, Roberto Barbadori - in questi lunghi mesi abbiamo spesso ricevuto tante richieste da parte dei nostri giovani e giovanissimi tesserati su quando si potesse riniziare e giocare… abbiamo tenuto alto il morale, invitandoli a prendere questo difficile momento come una fase del gioco: si cade, ma poi ci si rialza, si riconquista la palla ovale e si prosegue la partita. Ora è arrivato il momento tanto atteso!”

Come si svolgono gli allenamenti in sicurezza

Tutta l'attività viene controllata attraverso la gestione telematica di triage, tracciamento tamponi e presenze, in linea con le ormai note disposizioni di sicurezza.

In tutto il periodo di lontananza dai campi i giovani rugbisti hanno mantenuto alto lo spirito di squadra grazie al costante lavoro degli allenatori che, specialmente per le categorie degli adolescenti, hanno fornito stimoli e consigli per gestire al meglio le difficoltà legate all'isolamento. Finalmente, a partire da martedì pomeriggio, si completerà il ritorno in campo dei circa 150 giovanissimi tesserati che riprenderanno le sedute di allenamento (2 a settimana) nei pressi del campo Rugby di Pian di Massiano, zona Percorso Verde.

Un invito aperto a tutti, sempre

Il Minirugby di Rugby Perugia Junior è una proposta aperta a tutti in ogni momento della stagione e l'invito del club perugino è rivolto bambini e bambine, ragazzi e ragazze, maschi e femmine, nati dal 2005 al 2016, che vogliano provare il gusto di giocare e divertirsi all'aria aperta.

L'attività, come sempre, è gratuita per tutti e per tutto l'anno.

Per informazioni è disponibile il sito del club www.rugbyperugia.it