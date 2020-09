Rugby Perugia Junior, ripartono gli allenamenti (gratuiti) per tutte le categorie

A partire dal 1 settembre riprendono gli allenamenti per tutte le categorie del Rugby Perugia Junior all'insegna del motto "Let's start". Dai piccoli del 2016 ai giovani del 2005, maschi e femmine divisi in 8 categorie, per giocare e divertirsi all'aria aperta con il pallone ovale.

La società perugina è promotrice da sempre di un rugby inclusivo, fondato sui valori propri dello sport e con la non comune caratteristica (graditissima a tutte le famiglie degli iscritti) di essere gratuito tutto l'anno, per tutti.

Non mancherà naturalmente l'osservanza dei protocolli a norma COVID messi in pratica già durante l'estate con il Campus Rugby 2020, che quest'anno ha registrat ben 347 presenze nei mesi di giugno e luglio.

Una partenza "a tutto gas", in attesa della formulazione dei calendari dei campionati, con allenamenti al campo di Pian di Massiano il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00 per le categorie dei nati dal 2009 al 2016 e un ritiro breve per i grandi della under 14 e 16 maschile e femminile all'Isola Polvese.

Tutte le info su www.rugbyperugia.it/