Perugia calcio, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso del Grifo

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che ammette al campionato di Serie B il Lecco.

Secondo il Consiglio di Stato non si può analizzare la questione senza partire dall’evento play off che il Lecco vinceva contro il Foggia. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano, quindi, acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023 e “il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.

Questione centrale che il giudice amministrativo di primo grado ha colto, individuando “lucidamente il fuoco della vicenda controversa laddove si legge: La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”. Tutto il resto rientra nel campo delle interpretazioni.

L’inesigibilità “del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto” scrivono i giudici del Consiglio di Stato, ricordando che “la volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe esigere che l’agente si comporti conformemente alla norma”. Cioè il Lecco non poteva fare prima una cosa in riferimento alla quale non avrebbe avuto alcun diritto.

Quanto al “termine perentorio”, per i giudici, questo “non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo)”.

Per quanto riguarda le licenze nazionali, inoltre, “la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari”, trovandosi nella “impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo”.

Per queste ragioni, secondo il Consiglio di Stato, “l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata”.

La sentenza del Consiglio di Stato