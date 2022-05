Raduno collegiale femminile di motocross a Gioiella, trenta pilotesse presenti in attesa della gara tricolore

Trena pilotesse di motocross si sono ritrovate nello scorso fin settmana su circuito “Rosadi” di Gioiella per il collegiale organizzato da Federmoto, una vera e propria "scuola" di tecnica, dove le centaure hanno posto domande e messo in pratica gli insegnamenti dei tecnici, hanno rispettato rigorosamente i tempi imposti dal programma.

Un bilancio dunque ampiamente positivo per l’iniziativa fortemente voluta dalla Consigliera Federale Monica Goi, coordinatrice della Commissione Femminile, anche come prologo della gara di campionato italiano in programma sempre a Castiglione del Lago nel prossimo week end. “E – ha aggiunto la Goi – anche in questa circostanza è emersa la solidarietà femminile visto che le ragazze si sono incoraggiate e si sono aiutate, salvo poi dare il massimo quando sarà il momento della competizione”.



Alla convocazione di Federmoto hanno risposto in maggioranza le conduttrici più giovani, a partire addirittura da 7 anni di età, alcune delle quali stanno acquisendo l’esperienza e le conoscenze necessarie per il debutto nelle competizioni, fino alle ultra-quarantenni, la cui attività spazia dal motocross alle altre specialità del fuoristrada.



Il gruppo è stato suddiviso in base all’esperienza ed alle moto utilizzate dalle partecipanti e ogni “classe” è stata affidata alle cure di diversi tecnici, sotto la guida di Davide Degli Esposti, referente del progetto, ex-pilota, amatissimo dagli appassionati per essere stato a lungo il miglior esponente, a livello nazionale, del supercross, la variante USA, indoor, del motocross tradizionale, caratterizzata da grandi salti, curve velocissime, sequenze di dossi e ritmo infernale.



Le ragazze hanno impegnato vari tratti del percorso di Gioiella e anche dell’area del tracciato per ripetere gli esercizi, sotto l’occhio attento dei tecnici; poi domenica, verso la conclusione dell’incontro, è stata data la possibilità alle più esperte di effettuare un vero e proprio test lungo l’intero tracciato. Ora il Moto Club Trasimeno si prepara per accogliere al meglio il tricolore che, oltre alla categoria Femminile, comprende la classe 125 e gli Over 40.