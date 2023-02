Premiati tutti i protagonisti dei campionati di Magione

E’ stata la concessionaria Ferrari CDP De Poi di Ellera ad accogliere tutti i protagonisti dei trofei che hanno animato la stagione sportiva 2022 dell’autodromo di Magione. In una sala gremita sono sfilati tutti i vincitori del Trofeo Italia Storico, del Trofeo Italia Classico, del Trofeo di Formula 850 e del Trofeo Linea Motori che si è corso con le BMW 318 Racing. Per il Trofeo Italia storico sono saliti sul podio il vincitore assoluto Gabriele Ceteroni, i secondi classificati a pari merito Franco Ermini Mimmo Giovannetti e Marco Danese, e i terzi classificati, sempre a pari merito, Alvaro Bartoli e Massimo Riccardi. Il trofeo Italia classico, che si corre con vetture più moderne, ha visto primeggiare il perugino Mirco Paletta che ha preceduto nella classifica assoluta il napoletano Francesco Fasolino e il romagnolo Federico Antonelli. Il Trofeo femminile invece è andato alla giovane perugina Martina Rossetti che ha preceduto Margherita Vezzosi ed Elisa Francese , mentre la classe BMW 318 se l’è aggiudicata il magionese Michele Parretta davanti a Michele Materni e Stefano Bruè. Il Trofeo Spartaco Dini, assegnato dal registro italiano Alfa Romeo, riservato ai piloti con vetture del marchio del biscione, è andato invece al lombaro Ruggero Riva.

Il Trofeo Linea Motori, campionato promosso dall’omonima rivista e riservato alle BMW 318 in versione Racing, che si è corso non solo a Magione, ma anche a Vallelunga, Misano e Mugello, è andato nelle mani di Michele Parretta, che ha preceduto sul podio il tuderte Rolando Bordacchini e il romano Piero Limonta.



Premiati anche i protagonisti del Trofeo Formula 850 organizzato dall’omonimo registro italiano coordinato dal Perugino Giovanni Rosi. Sul podio due vincitori a peri merito: Federico parrinello Meli e Gianmarco Rossi, terzo posto invece per Vincenzo Zupo. Assegnato anche un riconoscimento per la Motr Style Academy, la nuova scuola di pilotaggio che ha la sua sede all’autodromo di Magione, coordinata da Massimo Ciccozzi e Silvia Simoni, mentre i volanti d’oro di Linea Motori sono andati all’autodromo di Magione, che quest’anno festeggia i 50anni, ed è stato ritirato dal suo direttore Roberto Papini, e al ternano Enzo Di Matteo per la vittoria nella classe Challende del Trofeo Ferrari Club Italia (ritirato in questa occasione dalla figlia Monia).In questa occasioneil Presidente dell'Aci Perugia RUggero Campi ha accennato alle novità dell'impianto magionese che verrà sottoposto ad importanti migliorire ma anchedei programmi 2023 che vedranno al centro l’autodromo di Magione con i campionati Italia Storico, Italia Classico e Formula 850, e che in occasione del suo cinquantesimo riproporrà la storica pasqua del Pilota.