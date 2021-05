Sul podio gli umbri del Beta Entrophy Junior Team agli assoluti Enduro in Basilicata

Vittoria per Jacopo Traini nella Junior 250 2T, Filippo Grimani secondo nell Senior 450 e Alberto Elgari terzo nella 50. Quarto posto per l’unica donna del team, Raffaella Cabini

Nella terza tappa del tricolore Under23/Senior Borilli Racing – 24MX, tenutasi sabato e domenica scorsa a Tolve in Basilicata, vinto da Federico Aresi (GASGAS – Sissi Racing) sono maturati i primi importanti risultati del Beta Entrophy Junior Team di Perugia.

Sono infatti arrivati al podio i piloti Jacopo Traini, che ha vinto dopo aver lottato duramente nella Junior 250 2T, Filippo Grimani secondo nella Senior 450 e Alberto Elgari, secondo nella categoria 50. Ancora un quinto posto per Mattia Giulietti nella 300, un quarto posto per l’unica donna del team, Raffaella Cabini e un settimo posto per Lorenzo Giuliani nella Cadetti 125.

“Gli inizi dei campionati sono sempre un pò spigolosi, bisogna riabituarsi alla tensione, il confronto a volte piu spaventare, ma nello sport niente succede per caso” ha dichiarato il team manager Nicolò Mori a Tolve. “Quando un giovane atleta inizia a praticare uno sport - segue Mori- vive una fase di inebriante euforia, perché i miglioramenti sono veloci e costanti. Il limite della prestazione viene percepito come un punto ancora molto lontano e il divertimento è massimo. Arriva il giorno tanto atteso di una competizione vera e il divertimento puro si trasforma in tensione agonistica. A Tolve ho visto finalmente i mie ragazzi, i piloti del Beta Entrophy Junior Team, alzare l’asticella e correre come sanno fare”.

La gara di Tolve

Il giro lungo 55 km ripetuto dagli atleti per tre volte, presentava due belle prove speciali segnate con il prezioso supporto tecnico del campione italiano di enduro Tonino Eufemia e con la presenza del vicepresidente FMI Rocco Lopardo accompagnato dal Presidente Co.Re. Basilicata Rosario Basile e dal sindaco di Tolve. Bella lotta tra i Team indipendenti dove la battaglia è tra il Team Sissi Racing e il Team Diligenti: nella classifica Senior ha la meglio il Sissi con Aresi, Spandre, Piccinini e Malanchini, mentre nella classifica degli Under vince Diligenti con Traini, Elgari, Giuliani e Bernini. Il Campionato Italiano Enduro Under23/Senior Borilli Racing – 24MX va adesso in pausa e torna tra due mesi a Magione in provincia di Perugia, dove si svolgerà la penultima tappa di campionato.