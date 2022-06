Podio a Magione per la Montecarlo alfa Romeo V8 a GPL

Correre in pista con una vettura alimentata a GPL rappresenta una sfida importante ed un concreto segnale che anche le corse possono dare il loro contributo alla sostenibilità. E’ quello che è successo a Magione lo scorso week end dove la GT Montecarlo, equipaggiata con un motore V8 Alfa Romeo a Gpl e realizzata dallo staff di Fulvio Maria Ballabio, è scesa in pista guidata da una coppia tutta al femminile: Alexadra Gallo e Tamara Vidali. L’auto, assistita dallo staff del preparatore lombardo Peo Consonni, ha espresso un grande potenziale, siglando una serie di giri veloci, ed alla fine è stata premiata dagli organizzatori dell’ATCC di Magione come migliore vettura ad energia alternativa. Grande la soddisfazione di tutto il team per questa vittoriosa trasferta a cui ha assistito Il magnate Serbo Zeljko Mitrovic affiancato da Zack Reljan del gruppo Pink Media di Belgrado, partner del Pink Montecarlo Motorsport.