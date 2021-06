Pitorri ancora a podio nel Ferrari Challenge

Il pilota della scuderia Best Lap in collaborazione con la concessinaria perugina CDP conquista il terzo posto a Valencia nel Ferrari Challenge Europa

Dopo il podio di Monza ancora un bel terzo posto per Maurizio Pitorri che quest’anno gareggia nel prestigioso monomarca della Casa del Cavallino al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo, campionato a cui partecipa in collaborazione con la concessionaria perugina CDP. Pitorri, che parallelamente gareggia anche nel campionato italiano Gran Turismo nella classe GT Cup con la stessa vettura, nella gara di Valencia è stato tra i protagonisti della Coppa Shell categoria Pro-AM dove ha lottato costantemente per le posizioni di testa conquistando poi un meritato terzo gradino del podio. “Siamo soddisfatti di questo bel risultato – ha commentato Angelo De Poi – per Pitorri è il secondo podio di questa stagione europea nel Ferrari Challenge, e come concessionaria siamo certi di poter centrare insieme alla Best Lap quello che è il nostro obiettivo 2021, ovvero partecipare da protagonisti alle finali mondiali”.