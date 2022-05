Il perugino Corrado Cozzari centra il record di categoria nella gara di nuoto in mare Oceanman Cattolica

Il perugino Corrado Cozzari (Centro Nuoto Bastia) ha messo la firma su un importante record nella Oceanman Cattolica Emilia Romagna Italy, la tappa italiana in mare del più importante circuito di gare in acque libere al mondo: Cozzari, unico della sua categoria over 70 ad aver affrontato la gara più difficile, la 10km di nuoto in mare, ha concluso con il tempo di 2ore e 54 minuti, piazzandosi a metà della classifica generale, davanti di 50 minuti ad atleti con la metà dei suoi anni. Strabiliante dal tuffo iniziale al traguardo.

La gara ha riscosso grande successo: duplicati i numeri e le presenze dello scorso anno con 517 atleti al via in rappresentanza di 21 nazioni.

Una competizione infatti che riesce ad abbinare al fattore sportivo la scoperta di un territorio, della sua costa così come del suo entroterra: une vera festa del mare, un evento internazionale che porta lo stesso format di gara, regolamento e distanze in giro per le più belle spiagge del mondo.

I risultati sportivi vedono gli italiani trionfare: nella gara da 10 km è il pesarese Alessandro Gadani a tagliare il traguardo per primo, fra le donne è invece Sara Petrolli a fare il miglior tempo. A seguire Artur Arent e Milena Malinverni. Ottime le prestazioni di Igor Piovesan, Diego Fedeli, Emanuele Rota, Cristian Ciccioli, Sara Durazzi, Andrea Vian, Alienor Izarzugaza, Corrado Cozzari, Katherine Gosselé e Cristiana Rossi che vincono le rispetive categorie.

La Half Oceanman da 5 km è stata vinta dal livornese Nicola Nisato in 1:04:29 davanti al riminese Alessio Spelonchi per soli quaranta secondi e al pesarese Luca Di Iacovo. Prima classificata fra le donne Maria Vittoria Suisola con 1:09:59 seguita da Alice Gastaldi, giovanissima atleta di Lecco appena tredicenne, e dalla polacca Hanna Bakuniak. Primo nella categoria Inspiration Giuseppe Spatola, atleta paralimpico che ha tagliato il traguardo in 1:29:06. Successo anche per Matteo Mannelli, Monica Battelli, Davide Tassone, Carlo Alberto Migliazza, Gloria Bacchin, Luisella Matricardi, Claudio Panichi primi delle loro categorie.

La gara sprint è stata vinta da Ihab Chibani, atleta libanese che ha battuto di soli 5 secondi il secondo classificato Filippo Brighenti. Terzo posto per Bruno Orazio.

Emozione per la gara kids da 500 metri: 25 i piccoli atleti al via, tutte promesse italiane del nuoto in acque libere. Vincono Aurora Cecchini e Alberto Dellasantina.

Oceanman nel frattempo non si ferma: prossime tappe tra Spagna, Grecia, Kazakhstan, Perù, Messico, Cile e poi la finalissima di Creta ad ottobre, portando un po’ di Cattolica sulle bellissime spiagge del mondo.