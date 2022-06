Il Villaggio dello Sport, tra buone pratiche sportive e solidarietà con Avanti Tutta

Un fine settimana di sport al Villaggio del Csi di Perugia, edizione 2022. Due giornate dedicate alla buona pratica sportiva, tradizionale appuntamento del Comitato di Perugia. Sabato 11 e domenica 12 giugno, al percorso verde, la manifestazione inserita all’interno del progetto Easy Sport, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport. Dopo un lungo periodo di restrizioni e di difficoltà, a causa della pandemia, tanta è la voglia di tornare alla normalità.

“Insieme ad Avanti Tutta Onlus – ha dichiarato Roberto Pascucci, presidente del Csi Perugia - proprio per due giorni meravigliosi. Siamo ripartiti alla grande con tutte le discipline, con quasi il numero completo di squadre, siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo premiato tutte le squadre dei nostri campionati, ben 53 squadre. I nostri numeri parlano chiaro: abbiamo 162 società sportive affiliate e circa 9600 tesserati. Non ci fermiamo qui, il prossimo anno speriamo di rilanciare tutto, di rifare ancora alla grande queste manifestazioni che sono comunque un momento per socializzare. Il nostro fine è lo sport per educare, dopo lo stop della pandemia dobbiamo mettercela tutta per rieducare allo sport e poi potremo tornare ad educare con lo sport”.

L’obiettivo del comitato Csi di Perugia è stato fin da subito quello di riprendere le attività sportive promozionali e dare la giusta importanza e visibilità alle società affiliate, grazie al consueto momento delle premiazioni delle squadre vincitrici dei Campionati Provinciali e dei Premi Fair Play. In questa edizione 2022 poi una particolare collaborazione, quella con la Fondazione Avanti Tutta, da sempre legata al messaggio dell’ importanza della pratica sportiva, sulle orme dell'esempio lasciato dal fondatore, Leonardo Cenci.

“Siamo felici di aver collaborato – dice Federico Cenci di Avanti tutta - di aver regalato un'esperienza di sport e di condivisione a tanti bambini e ragazzi all'insegna proprio di uno sport vissuto insieme. Questo per noi è una bella cosa e ci teniamo a dirlo insieme”.