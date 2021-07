Perugia, tutto pronto per l’inizio degli Internazionali di Tennis

Tutto pronto per l’inizio degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup “Memorial Alfredo Mignini”, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events che andrà in scena al Tennis Club Perugia da domenica 4 a domenica 11 luglio. Da Salvatore Caruso a Blaz Kavcic, passando per Federico Gaio, Holger Rune, Thomas Fabbiano, Maxime Janvier e tanti altri: sarà un torneo ricco di grandi giocatori, tra giovani ed atleti affermati da diverse stagioni nel circuito mondiale. Nel tabellone principale ci saranno, avendo ricevuto wild card, anche i talentuosi Flavio Cobolli e Francesco Forti, mentre giocheranno le qualificazioni Francesco Passaro, Alessio De Bernardis e Lorenzo Claverie.

L’Assessore allo sport, Clara Pastorelli, spiega che “è alle porte uno degli appuntamenti sportivi più importanti della nostra città, che da sei anni ci regala una vetrina Internazionale di rilievo all’interno di uno scenario suggestivo qual è il Tennis Club di Perugia. Ringrazio e mi complimento con la Mef Tennis Events per l’ennesima impeccabile organizzazione, pur perdurando limitazioni legate all’emergenza sanitaria. Dal 4 all’11 luglio diversi campioni si misureranno in un torneo prestigioso, che saprà regalare nuovamente spettacolo, nel ricordo di un grande imprenditore come Alfredo Mignini, fondatore e a lungo guida della Banca di Credito Cooperativo di Perugia e riferimento per tante aziende del territorio.”

Il Challenger di Perugia sarà aperto al pubblico, che potrà accedere gratuitamente da domenica 4 a giovedì 8 luglio. Da venerdì 9 luglio, giornata di quarti di finale, sarà necessario acquistare il biglietto per accedere ai campi del Tennis Club Perugia. Info e biglietti nella sezione “tickets” del sito ufficiale del torneo: https://internazionaliperugia.it/