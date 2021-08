Perugia calcio, sulle nuove maglie una dichiarazione d'amore per la città: Pulchra Perusia ( 'Gloriosa Perugia')

Cambio di look per il Perugia calcio nell'anno del ritorno in serie B. Il design delle divise 2021-2022 è incentrato in un forte richiamo a quella che è un’attuale tendenza nella moda street. Per il fronte maglia, infatti, è stata utilizzata la tecnica denominata “tie dye” che troviamo sia sulla prima maglia nella classica colorazione rossa con dettagli bianchi a contrasto, sia sulla terza maglia dove è ancora presente lo storico colore blu, seguito da contrasti rossi e bianchi. Su entrambe le maglie questa tecnica viene sovrapposta da un pattern raffigurante il Grifo tono su tono.

Per la seconda maglia è stato realizzato un design totalmente diverso e discostato dalle altre due, caratterizzato da un pattern ispirato ad un effetto “glitch” (effetto video molto utilizzato negli ultimi anni che ricostruisce un errore di programmazione originariamente non voluto) disposto verticalmente rispetto alla maglia e composto da un mix di grigi e rossi.

Su tutte le maglie il collo è stato nuovamente ridisegnato e ancora una volta presenta uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina con dettagli a contrasto. Sul retro del collo è presente un dettaglio in stampa gommata lucida “Pulchra Perusia” che significa “bellissima Perugia o gloriosa Perugia”. Viene riconfermato il tessuto della passata stagione che permette di avere una maglia più aderente ma con una maggiore elasticità.

Il nuovo main sponsor AC Perugia Calcio per la stagione sportiva 2021/2022 è NUTRIHUM della Vim Spa: una linea di integratori alimentari che nasce dall'incontro tra Nutrizione e Farmaceutica, concepita per fornire supporto mirato e altamente funzionale al conseguimento del benessere. Anche la linea “Sport” nasce dalle stesse basi e dallo stesso rigore scientifico ma in questo progetto la ricerca si è concentrata sullo studio e nella messa a punto di formulazioni in grado di soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali di chi pratica sport, anche a livello agonistico.

L'altro sponsor, per la terza stagione, è Vitakraft: una partnership che si è rafforzata nel tempo per un’azienda che da oltre 180 anni è leader nella produzione di snack per animali con un’accurata selezione delle materie prime, controlli qualitativi sistematici e investimenti in ricerca e sviluppo, che contribuiscono ad elevare la qualità del marchio. “Essendo consapevole del grande sforzo fatto da società e squadra nel ritornare subito in Serie B - ha affermato Claudio Sciurpa, amministratore delegato Vitakraft Italia SpA - non ho esitato a supportare il Presidente, nonché amico, Massimiliano Santopadre perché la collaborazione con la società ha portato buoni risultati in termini di visibilità. Sono convinto che sarà una stagione sportiva ricca di divertimento e soddisfazioni”

Un’altra novità di quest’anno è l’ingresso di Sisas come sleeve sponsor il cui marchio comparirà sulla manica sinistra. Da oltre 40 anni Sisas SpA è leader di mercato nel campo della segnaletica e della sicurezza stradale, con un portfolio prodotti di oltre 18.000 articoli grazie ai 3 stabilimenti in Italia e in Bulgaria, distinguendosi nel campo dello sviluppo e dell’innovazione di sistemi di segnaletica e sicurezza stradale e per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia.