Pian di Massiano, i campi da basket rimessi a nuovo in vista del prossimo Dat Steet Classic

I campi da basket dietro alla tribuna dello stadio Curi rimessi a nuovo grazie all’iniziativa congiunta dell’associazione Dat Street Classic, Rotaract Perugia Est e Comune di Perugia.

I lavori nello specifico hanno riguardato il ripristino dei giunti e delle lesioni riportate nella pavimentazione delle due aree da gioco, con l’intento da parte della Dat Street Classic di realizzare, entro il 10 luglio e con il sostegno di due artisti, una grafica personalizzata che renda più suggestiva la stessa pavimentazione.

La struttura riqualificata sarà pronta a ospitare dal 22 al 24 luglio prossimi, la dodicesima edizione del torneo di streetball 3vs3 più famoso e seguito dell’Umbria, nato per ricordare la prematura scomparsa di Daniel Antoine Tailor, talento sportivo e molto conosciuto negli ambienti di Perugia, nella cui memoria è nata e opera proprio l’associazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Perugia, richiama numerosi atleti da più parti del territorio nazionale e rappresenta un importante momento di aggregazione e di condivisione della pratica sportiva.

“L’amministrazione comunale – commenta l’assessore allo sport Clara Pastorelli – è orgogliosa di veder realizzato nei modi e nei tempi un importante esempio di collaborazione tra associazioni e istituzioni, che ha portato delle significative migliorie ad un’area sportiva da sempre riferimento per tantissimi giovani appassionati di basket. Grazie al presidente Alessio Palmerini e a tutti i membri dell’associazione Dat Street Classic per l’attivismo dimostrato e la cura con cui gestiscono e custodiscono l’area. Grazie alla Rotaract per aver sostenuto il progetto di riqualificazione, che rende ancora più attraente e vivibile lo spazio sportivo. Il prossimo torneo di streetball sarà un’altra bella occasione per ricordare la figura di Daniel Antonie Tailor e per inaugurare ufficialmente i nuovi campi, alla presenza di tanti atleti e nel contesto di sfide davvero avvincenti”.