Lega Pro | Perugia - Imolese 2 a 0: il Grifo torna a vincere dopo 4 pareggi, ottimo Melchiorri

Marcatori: 8′ Melchiorri, 29′ Elia

Perugia : 1 Fulignati, 2 Rosi, 5 Angella, 6 Monaco, 7 Elia (55′ 4 Sgarbi), 8 Burrai (80′ 19 Vanbaleghem) , 9 Melchiorri, 10 Dragomir (63′ 13 Sounas), 11 Murano (46′ 20 Bianchimano) , 14 Crialese, 28 Kouan (80′ 23 Falzerano). A disposizione: 12 Bocci, 22 Biaocco, 15 Konate, 17 Moscati, 18 Minesso, 25 Tozzuolo, 27 Cancellotti

Allenatore: Fabio Caserta

Imolese: 1 Siano, 2 Rondanini (46′ 25 Lombardi), 3 Ingrosso (69′ 21 Tonetto), 5 Rinaldi (26′ 26 Carini), 8 Provenzano, 9 Polidori, 11 Stanco (69′ 10 Ventola) , 13 Pilati, 17 Moracchioli (74′ Masala) , 19 Boccardi, 24 Torrasi. A disposizione: 22 Rossi, 4 D’Alema, 6 Angelli, 7 Sali, 23 Cerretti, 27 Alboni, 30 Laghi. Allenatore: Cevoli Roberto

Arbitro: Enrico Maggi di Lodi

Dopo quattro pareggi di seguito il Perugia calcio torna a vincere, nettamente, al Curi per 2 a 0 contro l'Imolese. Una vittoria meritata dopo un primo tempo perfetto dei biancorossi: due goal, altre tre occasioni sprecate e una sola azione pericolosa subita. Meno brillante il Grifo - ma sempre ordinato e preciso - nel secondo tempo dove ha subito la disperata reazione degli ospiti che si sono resi veramente pericolosi nel finale: al 81esimo calcio di punizione di Polidori che si stampa sul palo e al 93esimo grande parata di super Fulignati. Ma tornando al primo tempo il Perugia è andato subito in vantaggio: all'ottavo dopo una pressione costante del Grifo la palla arriva a Monaco che pennella un cross perfetto per la testa di un ispitato Melchiorri che azzecca il tuffo giusto. La seconda rete arriva grazie ad una magia di Elia che riesce a smarcarsi con grande leggiadria per poi scagliare la palla dietro il portiere Siano. Poi diverse occasioni sprecate da Murano e Kouan.