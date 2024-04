Choco Run a Sant’Andrea delle Fratte: tutti i vincitori della gara podistica

La quinta edizione della “Choco Run” a Sant’Andrea delle Fratte di Perugia ha riscosso un notevole successo, attirando oltre 250 partecipanti di tutte le età.

La gara, che si è evoluta dal tradizionale “5000 di Perugia”, ha rappresentato la seconda tappa del Circuito regionale Endas di podismo per le categorie master e assoluti.

In parallelo, si è svolta anche la nona edizione del “Trofeo Circolo Dipendenti Perugina”. Il percorso, che si snodava attraverso le strade del quartiere industriale, ha visto competizioni per diverse fasce d’età, inclusa una categoria per i più piccoli nati dal 2018 in poi.

La gara principale degli adulti si è distinta per un tracciato di circa 5500 metri, ricco di emozioni e conclusosi con la vittoria di Andrea Lombardo Facciale dell'Atletica Umbertide. Tra le donne, Linda Giorgi dell'Arcs Cus Perugia si è aggiudicata il primo posto. L'evento, supportato da Nestlè Perugina e Acqua Lieve, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Perugia e del Coni, promettendo di diventare un appuntamento fisso negli anni a venire grazie all'entusiasmo e alla partecipazione collettiva.

I vincitori:

Arrivo maschile assoluti

1) Andrea Lombardo Facciale (Atletica Umbertide) 17’49”

2) Alessio Malfagia (Podistica Lino Spagnoli) 17’52”

3) Yusuf Dibbassy (Avis Perugia) 18’34”

4) Michele Fiorucci (Tiferno Runners) 19’04”

5) Ettore Billai (Atletica Umbertide) 19’12”

Arrivo femminile assolute

1) Linda Giorgi (Arcs Cus Perugia) 21’07”

2) Marcella Municchi (Track & Field Master Grosseto) 22’31”

3) Manuela Bartoni (Aps Ripa) 23’48”

4) Simona Pasquali (Avis Perugia) 24’45”

5) Federica Sabatini (2S Atletica Spoleto) 26’13”