Perugia calcio, gli addii dopo la retrocessione: Goretti e Pizzimenti se ne vanno

La lista degli addii si allunga dopo la retrocessione. Ora è ufficiale. A Oddo si aggiungono anche Roberto Goretti e Marcello Pizzementi. A.C. Perugia Calcio "comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il direttore dell’area tecnica Roberto Goretti e con il direttore sportivo Marcello Pizzimenti augurandogli il meglio per il loro futuro", si legge sul sito della squadra.

E ancora: "Sotto la loro gestione tecnica, grazie alla loro professionalità, il Perugia ha ottenuto importanti successi come la vittoria del campionato di Lega Pro prima divisione, la Supercoppa di Lega Pro e i 4 playoff raggiunti nel campionato cadetto".

E il presidente Santopadre saluta così: “Cari Roberto e Marcello, il calcio ci ha portato ad un destino crudele ma nulla potrà mai far venire meno la grandissima stima umana e professionale che nutro per voi. Le parole potrebbero essere tante di più ma noi porteremo sempre dentro il periodo trascorso insieme. Vi auguro le migliori fortune per il prosieguo della vostra carriera”.

Intanto la Curva Nord, con uno striscione allo stadio, 'invita' anche il presidente a lasciare: "Santopadre vattene".