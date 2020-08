Perugia calcio, l'ex mister Oddo allenerà il Pescara: sale la rabbia dei tifosi biancorossi

Massimo Oddo, ex allenatore del Perugia calcio, ha trovato l'accordo per allenare il Pescara, per un ritorno molto gradito ai tifosi abruzzesi. Manca la firma del contratto ma salvo sconvolgimenti dell'ultima ora, la società biancazzurra e l'ex campione del mondo hanno trovato l'accordo: un anno di contratto con opzione per il secondo. Oddo - secondo ilPescara.it, testata del nostro gruppo Citynews - ha chiesto una squadra giovane e competitiva, sicuramente rinnovata. Per lui, che con il Pescara ha conquistato due finali play off (una persa contro il Bologna, l'altra vinta contro il Trapani, con conseguente promozione in serie A), il ritorno nella sua città costituisce anche un'occasione di rilancio professionale.

Rabbia e delusione invece stanno montando sui social sponda biancorossa: il Grifo ha perso la serie B proprio nello "spareggio" con il Pescara e con Oddo in panchina, subentrato a Mister Cosmi. Fino a pochi giorni prima della partita cruciale la società ha cercato un altro allenatore al posto del pescarese che, secondo il calciomercato, era nel mirino dei rivali del Perugia per la prossima stagione.