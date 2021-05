Grifo in B, festa senza fine: tifosi a piedi da Perugia a Santa Maria degli Angeli

La marcia in programma domenica 16 maggio con grigliata finale: "Cercasi volontario con apino per trasporto bevande durante il tragitto"

Non finisce la festa per la Serie B riconquistata dal Perugia a nemmeno dieci mesi di distanza dall'amara retrocessione della scorsa estate. E dopo i caroselli in centro storico seguiti alla decisiva vittoria di domenica scorsa sul campo della Feralpisalò, i tifosi sono pronti a replicare ma stavolta a piedi, con una 'marcia per la B' da Perugia a Santa Maria degli Angeli.

A organizzarla Roberto 'Berto' Fettuciari dei ragazzi di 'Contropiede', trasmissione dedicata al Grifo in onda su Umbria Tv. La data scelta è quella di domenica 16 maggio, con ritrovo al Curi sotto la curva nord e poi la partenza: minimetrò fino al Pincetto, poi giù in discesa dall'acropoli fino a Ponte San Giovanni e ancora in cammino passando per Collestrada fino Santa Maria degli Angeli.

"A seguire - spiegano gli organizzatori sui social - pranzo con grigliata di ciccia e vino (costo approssimativo 12/15 euro). Nei prossimi giorni ulteriori dettagli... Ps. Cercasi volontario con apino per trasporto bevande durante il tragitto". Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori sulla pagina Facebook di 'Contropiede' nella speranza che nel frattempo, a rendere ancora più dolce la festa, possano arrivare altre gioie dalla Supercoppa con il Grifo che domani (sabato 8 maggio) sfiderà il Como al Curi in attesa del derby con la Ternana.