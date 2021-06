Il Perugia compie 116 anni, Santopadre: "Sei stato capace di volare in alto ancora una volta"

Nel giorno del compleanno del Perugia, che oggi compie 116 anni ed è stato celebrato dai tifosi con una coreografia da brividi, ecco il messaggio del presidente Massimiliano Santopadre pubblicato sul sito del club:

"Caro nostro Grifo, è stato un anno molto difficile e complicato per tante ragioni ma tu sei stato capace di volare in alto ancora una volta e darci la forza per riprendere un cammino che avevamo perso. Nel giorno del tuo compleanno ti auguro con tutto il cuore di essere sempre così importante per me e per i tuoi splendidi tifosi che non perdono occasione, come nei giorni scorsi, di dimostrarti tutto il loro amore. Auguri per il tuo 116esimo compleanno”.