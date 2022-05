Perugia aspetta oltre 1500 piccoli rugbysti per il Torneo Minirugby “Città di Perugia”

Perugia si trasformerà nella capitale del rugby giovanile il prossimo 29 maggio quando, dopo due anni di stop forzato causa Covid, tornerà a disputarsi il Torneo Minirugby “Città di Perugia”.

Si tratta della 12^ edizione per il Torneo organizzato dalla Rugby Perugia Junior asd, che accoglierà 111 squadre di 29 club italiani presenti per un totale di non meno di 1500 mini atleti, oltre ad accompagnatori al seguito e spettatori vari che porteranno grande afflusso nelle aree dell’evento.

L’Area Verde di Pian di Massiano, insieme al Centro Sportivo “Paolo Rossi” (Antistadio “Curi”) e al Campo Sportivo “G. Fioroni” di Ellera, saranno il teatro del grande tradizionale appuntamento di primavera con il rugby dei più piccoli, nelle categorie dall’Under 7 all’Under 15.

L’ultima edizione disputata, quella del 2019, passò agli archivi come l’edizione dei record: ben 140 furono quell’anno le squadre iscritte, culmine di un percorso di crescita della manifestazione che dal 2009 in avanti ha conosciuto un trend sempre crescente di partecipazione e gradimento.

Quest’anno i numeri saranno giocoforza leggermente ridotti per consentire uno svolgimento più sereno dopo le restrizioni sanitarie che hanno caratterizzato gli ultimi anni, cosa che ha impedito alla Rugby Perugia Junior di accettare tutte le richieste pervenute da ogni dove.

Iscrizioni chiuse poche settimane dopo l’apertura e forti segnali di sostegno pervenuti da tanti Club, specie del Centro-Sud, per il coraggio di ripartire al termine di una stagione difficile che ha visto drasticamente ridotto il numero di tornei nazionali in programma.

SI attendono a Perugia Club da Sudtirolo, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e naturalmente Umbria.

L'inizio delle gare è previsto per le ore 9 di domenica 29 maggio con partite di finale e premiazioni al campo Rugby di Pian di Massiano fino alle 18.