Perugia, ok dal Comune: l'antistadio Curi sarà intitolato a Paolo Rossi

L'antistadio Curi sarà intitolato a Paolo Rossi. La Giunta comunale ha infatti accolto le proposte della Commissione per la Toponomastica cittadina e tra queste anche quella in memoria dell'ex calciatore del Perugia ed eroe azzurro nel Mondiale vinto dall'Italia nel 1982, scomparso a fine 2020.

Soddisfazione da parte di Clara Pastorelli: "Era il 13 dicembre 2020 - scrive sui social l'assessore perugino allo Sport - quando il Comune di Perugia e l’AC Perugia Calcio si impegnavano ad omaggiare il compianto campione Paolo Rossi, per meriti sportivi, umani, per il suo impegno con i giovani e per il suo legame con la città. Oggi l’intitolazione del Centro sportivo presso l’antistadio Renato Curi a Pian di Massiano è realtà, previa deroga della Prefettura dal momento che non sono trascorsi i 10 anni richiesti dalla scomparsa".