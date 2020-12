Perugia piange Paolo Rossi, il cordoglio del Grifo: "Ciao Pablito"

"Ci hai fatto gioire in maglia biancorossa e ancora di più con quella azzurra! Ci hai fatto abbracciare tutti insieme. Ciao Paolo, indimenticabile eroe nazionale!". Questo sui social il saluto del Perugia, che "si si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio per la scomparsa di Paolo Rossi, campione del mondo a Spagna ’82 e giocatore del Perugia nella stagione 1979-1980. Alla sua famiglia - scrive il club biancorosso in una nota - le più sentite condoglianze".

Un rapporto speciale quello tra il bomber del Mundial '82 (nato a Prato il 23 settembre del 1956 e stroncato a 64 anni da una grave malattia) e la città di Perugia dove trovò la sua definitiva consacrazione prima della squalifica per una presunta combine e il rientro in campo con la Juventus a poche settimane dalla Coppa del Mondo in Spagna che lo ha proiettato definitivamente nella leggenda del calcio.

Queste le sue parole . “Per me Perugia é stata una tappa della carriera - disse quando venne a far visita al museo del Grifo -, ci sono rimasto solo un anno quando ne avevo 23. Però é stata importante. Fu una discreta annata che ricordo sempre con piacere”.