Paolo Rossi, striscione della Nord e maglia con dedica dal Grifo

Una maglia speciale per ricordare Paolo Rossi, ex grifone ed eroe con l'Italia nella Coppa del Mondo 1982 vinta in Spagna, scomparso a 64 anni a causa di una grave malattia. La indosserà il Grifo domenica (13 dicembre, ore 15), nel match contro la Virtus Verona in programma al Curi e valida per la 15ª giornata del girone B di Serie C.

"AC Perugia Calcio - si legge in una nota del club - comunica che domenica 13 dicembre, in occasione della gara Perugia-Virtus Verona, la squadra scenderà in campo con una patch speciale apposta sulla manica destra della maglia da gara per ricordare Paolo Rossi. Oltre a questo i giocatori indosseranno anche il nastro nero in segno di lutto e prima della partita, come già comunicato dalla Lega Pro, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi della giornata". Allo stadio Curi intanto è spuntato oggi uno striscione dedicato a Pablito firmato dalla Curva Nord.