Padel dell'Umbria in festa: vota gli "oscar" per miglior giocatore, giocatrice (varie "fasce"), torneo, maestro e circolo

Il padel umbro è in festa. Il 21 giugno, alla sala dei Notari, si terrà l’evento che celebra lo sport del momento e i suoi tanti protagonisti. L’evento, voluto dal comitato umbro della Federazione italiana tennis e padel, è realizzato dall’associazione Funky Padel con il patrocinio del Comune di Perugia.

La festa sarà l’occasione per premiare giocatori e circoli che si sono messi in evidenza nell’ultimo anno. Oltre ai riconoscimenti del Fitp, verranno consegnati i riconoscimenti stabiliti direttamente dagli appassionati. Come? Partecipando al sondaggio per le diverse categorie qui di seguito riportate. Sarà possibile votare fino al 15 giugno.

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 4 fascia maschile

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 4 fascia femminile

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 3 fascia maschile

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 3 fascia femminile

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 2 fascia maschile

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior giocatore 2 fascia femminile

**************

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior torneo

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior gestore

CLICCA QUI PER VOTARE --------> Miglior maestro