Sport e solidarietà con la prima edizione di Saet padel cup

Una giornata di sport, sana competizione e solidarietà. Si terrà domenica 19 maggio la prima edizione della Saet padel cup il cui ricavato sarà interamente devoluto al Comitato per la vita Daniele Chianelli. L’evento sportivo organizzato da Saet Umbria si svolgerà al Padel Arena Fastweb, in via Ferriera a Torgiano, a partire dalle 9.30, con l’inizio della gara previsto alle 10. A fare da cornice tante iniziative per grandi e piccini, appassionati di motori e sportivi: alle 10.30 l’apertura dello stand Vespa club Perugia, dalle 11 alle 13 uno spettacolo per bambini a cura di Magic Andrea, alle 12.30 l’esibizione delle piccole farfalle perugine, allieve di ginnastica ritmica Fortebraccio. Alle 12 è prevista, poi, la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’evento seguita, alle 12.30, dall’apertura degli stand gastronomici e dalle 14.30 lo spettacolo dei ‘7 cervelli’. Per tutta la durata della manifestazione ci sarà anche un deejay set. Alle 17, infine, inizieranno le premiazioni.