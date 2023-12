Padel, Coppa dei Club Msp: utimi scatti per il titolo di campioni d'inverno

Conclusa la quinta di campionato per i gironi perugini (girone C, D, E, F). Tutto invariato nel girone C, dove resta al comando il Qua Gioco Padel, sempre a 3 punti dalla seconda in classifica, nonostante un grande pareggio con il Bandeja White. In seconda posizione resta anche il Mapepa Blu che è costretto a rinviare la gara causa maltempo, e ne approfitta il Foligno Sport Center Estrosi che, vincendo, lo raggiunge sul podio.

Pareggiano il Padel Green Village Blu e Grata Loca Blu che mantengono la loro classifica, rispettivamente al 4° e 5° posto.

Si conclude con un bel pareggio il derby tra il Flea Arena Padel Gualdo e Arena Padel Perugia

Intervistato per noi oggi Fancesco Righetti capitano della squadra Qua Gioco by Tennis Chiugiana che dice: “La nostra squadra nasce in campo, ma anche tra cena conviviale con amici, che insieme hanno la voglia di lanciarsi in un progetto di crescita continua nel padel amatoriale, coinvolgendo giovani atleti supportati da qualche veterano”.

“Ci alleniamo costantemente con l’obbiettivo di entrare in Gold Cup Bartoccini, e magari rivivere emozioni già vissute come club per ben 3 volte, ma comunque vada per noi l’obbiettivo principe è divertirsi tra amici facendo crescere questo meraviglioso gruppo” aggiunge ancora.

Grandi novità nel Girone D: dopo 4 giornate, infatti, cambia la squadra capolista. Sale in vetta, infatti, il Magione Padel Blu, scende in 2° posizione, per ora, il Perugia Padel Black che viene frenato da un grande Family Padel Black che, vincendo per 3 -1, si pazza sul podio in 3° posizione

Festeggia il Torgiano Padel per la sua prima e vittoria della stagione, con l’ausipicio che sia la prima di una lunga serie.

Importanti vittorie anche nel girone E. Grazie ai tre punti la Pro Padel Orange resta sola al comando della classifica, seguita a un solo punto dalla new entry Olympus Black che vince ancora, per 4-0, e si piazza in 2° posizione, superando il King Padel Black. Quest’ultimo, vincendo per 3-1, resta comunque sul podio in terza posizione.

Nel Girone F il podio resta invariato. Grazie alla vittoria per 4-0 il Super Padel Arancio continua a guidare in solitaria il girone, seguito sempre dal Pro Padel Black vincente per 4-0, a sua volta seguito sempre dal Tiferno Padel A che continua a vincere per 4-0

Portano a casa un importante vittoria il Bandeja Padel Black e l’Assisi Padel che si piazzano in piena zona Silver Cup barroccini

Commenteremo i risultati della 5° giornata della Coppa dei Club in compagnia degli atleti del Super Padel di Assisi e del Perugia Padel

in TV Mercoledì 06/12 ore 22.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

IN ONDA : ogni Mercoledì ore 22.00

REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

COMUNQUE OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT