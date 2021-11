Perugia, Barzagli e Materazzi inaugurano la Padel Arena: ospite d'onore Malagò

Avversari in campo per tanti anni, quando uno giocava nella Juventus e l'altro nell'Inter, sono stati compagni di squadra nell'Italia campione del Mondo a Germania 2006 e ora tornano a fare squadra. Gli ex azzurri Andrea Barzagli e Marco Materazzi (che a Perugia ha giocato e ha casa), insieme all'imprenditore umbro Matteo Minelli, hanno inaugurato la loro Padel Arena Perugia. Ospiti d'onore presso la struttura diacente al quartiere di Ponte San Giovanni il pesidente del Coni nazionale Giovanni Malagò, Domenico Ignozza (presidente del Coni Umbria), l'asseessore regionale Roberto Morroni, il sindaco di Torgiano Eridano Liberti e l'assessore perugino allo Sport.

“L’Amministrazione comunale - scrive proprio la Pastorelli sui propri profili social - è orgogliosa di questa iniziativa che fa capo a dei campioni dello sport, che nel tempo si sono scoperti dei validi imprenditori, tanto da investire su una disciplina che si sta diffondendo in Italia e nella nostra regione con grande facilità e velocità. La Padel Arena è una struttura all’avanguardia capace di ospitare eventi di livello e di assecondare la richiesta sportiva di numerosi appassionati. Importante anche l’ubicazione in un territorio molto attenzionato qual è Ponte San Giovanni, anche se formalmente pone le sue basi nel vicino Comune di Torgiano, con il quale intercorrono ottimi rapporti istituzionali e di collaborazione”.