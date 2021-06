Volley, è una Sir Perugia a cinque cerchi: ecco i 'Block Devils' alle Olimpiadi di Tokyo

Le nazionali di volley qualificate fanno rotta sulle Olimpiadi di Tokyo, al via il prossimo 3 luglio, e diversi sono i giocatori della Sir Safety Perugia che saranno protagonisti ai giochi.

GLI AZZURRI - Nella serata di oggi (martedì 29 giugno) si raduna a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti', la nazionale azzurra per un collegiale di preparazione ai Giochi. Da domani (martedì 30 giugno) e fino alla mattina di martedì 6 luglio gli azzurri si alleneranno a pieno regime agli ordini di Gianlorenzo Blengini e del suo staff, tra cui figura anche il nuovo vice allenatore di Perugia Antonio Valentini. Sedici gli atleti convocati per il collegiale tra i quali i 'Block Devils' Massimo Colaci, Fabio Ricci e Simone Giannelli. È dunque arrivata al rush finale la corsa verso Tokio per i tre alfieri perugini con il tecnico che entro il 5 luglio diramerà la lista definitiva dei dodici che saliranno sull’aereo con destinazione Giappone.

LEON E GLI ALTRI - Aereo dove hanno già un posto prenotato altri tre rappresentanti della formazione di Nikola Grbic. I selezionatori di Polonia, Stati Uniti ed Argentina hanno infatti già definito il roster delle rispettive nazionali per i Giochi Olimpici con Wilfredo Leon, Matthew Anderson e Sebastian Solè pedine inamovibili per le proprie squadre. Tra l’altro proprio l’Argentina di Solè si sta preparando in Italia e disputerà anche due amichevoli contro gli azzurri a Cisterna di Latina (sabato 10 luglio alle ore 20:30 e domenica 11 luglio alle ore 18:00).