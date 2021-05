Motociclismo - Team Trasimeno, un bel successo a Misano nella European Women’s Cup

Il campionato europeo femminile di motociclismo vede ancora una volta protagonista il team Trasimeno e la campionessa in carica, la spagnola Beatriz Neila Santos. Nella seconda prova della serie continentale che si è corsa sul circuito di Misano Adriatico, la squadra umbra, che oltre alla Santos schiera anche l’italiana Arianna Barale, ha portato a casa un netto successo confermando la sua leadership in questa serie. La gara, che si è corsa sulla distanza di dieci giri del circuito romagnolo, ha visto Neila Santos scattare dalla prima fila, prendendo subito il comando del gruppo, imprimendo subito un ritmo assai elevato. La giovane spagnola guadagnava terreno ad ogni giro sino a tagliare il traguardo indisturbata con oltre tre secondi di vantaggio sulla seconda classificata.

La Barale partiva bene ed in pochi giri riusciva e recuperare qualche posizione. La giovane pilota italiana lottava sino al termine per la zona punti e chiudeva in quindicesima posizione, cogliendo quindi il suo primo punto in questo campionato.



In classifica Neila Santos è ora al secondo posto a due punti dalla prima, la connazionale Sanchez. “Ho spinto forte sin dal primo giro per prendere un buon vantaggio e ci sono riuscita – Ha commentato soddisfatta la Santos al termine della gara - La moto oggi era perfetta e mi ha permesso di fare una gara in solitaria con un ritmo che nessuno delle mie avversarie è riuscita a tenere. Sono seconda in classifica ma a pochi punti dalla prima e quindi in piena lotta per un titolo che ci tengo molto a riconquistare”.