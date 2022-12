Perugia Calcio in lutto, è morto Fabian O’Neill

Il 25 dicembre è morto Fabian O’Neill, ex centrocampista di Juventus, Cagliari e Perugia. Aveva 49 anni. Il Grifo, con una nota di cordoglio, ricorda "con grande affetto e commozione Fabian O’Neill, centrocampista uruguagio del Perugia nella stagione 2001-2002. Arrivato nel gennaio 2002, con i grifoni è sceso in campo in 9 occasioni segnando una rete il 3 marzo contro il Torino su calcio di punizione, mettendo in mostra le proprie grandi qualità tecniche. Alla sua famiglia la vicinanza di tutta la società".