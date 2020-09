Domenica 4 ottobre si corre il memorial Ezio Centomini-Sestilio Brufani di cicloturismo

Il 4 ottobre si svolgerà il memorial Ezio Centomini-Sestilio Brufani a Tordandrea di Assisi, organizzato dal Velo Club Santa Maria degli Angeli Racing, nel rispetto delle norme imposte dal Covid.

La manifestazione è valida per il campionato italiano di cicloturismo 2020 ed anche per quello regionale FCI Umbria e si svolge in ricordo di Ezio Centomini (primo e storico presidente del Velo Club a 100 anni dalla nascita) e Sestilio Brufani (un altro dei principali artefici della nascita del Velo Club).

Il percorso è di 68 chilometri tra Tordandrea, Spello, Cannara, Colle di Bettona, Passaggio di Bettona fino a Santacroce: da qui la variante “facoltativa” in salita per arrivare a Collemancio e da Cannara il rientro verso Tordandrea. Coloro che non optano per la salita di Collemancio possono prendere un’altra variante per ricongiungersi con il resto dei partecipanti a Cannara. Il ritrovo e la partenza (alle 9:00) sono fissati davanti la Pro loco di Tordandrea dove poi i partecipanti a fine manifestazione potranno prendere parte al ristoro finale a base di panino con la porchetta e le bevande.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le premiazioni interessano le società con un numero minimo di cinque iscritti, per iscriversi le società sotto egida FCI devono farlo tramite la procedura del fattore K (Id Gara 155224) entro le 24 di giovedì 1°ottobre.