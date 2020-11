Manutenzione straordinario dello stadio "Curi": lavori alla tribuna ovest

Il Comune di Perugia interviene nella manutenzione straordinaria dello stadio ‘Renato Curi’. La Giunta, riunitasi in data odierna, ha accolto la richiesta dell’A.C. Perugia di integrare la convenzione prorogata al 2022 lo scorso 15 luglio, contemplando la possibilità anche per l’Ente di realizzare direttamente gli interventi di manutenzione straordinaria programmata e di adeguamento normativo (senza costi ulteriori per il Comune rispetto a quanto già previsto in convenzione), lasciando in capo e in carico alla Società la realizzazione della manutenzione straordinaria non programmabile, oltre che tutti gli altri oneri connessi alla gestione del compendio sportivo. Come primo atto la giunta autorizza la realizzazione degli interventi di adeguamento della copertura della tribuna ovest dello stadio, senza modifiche di bilancio.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.