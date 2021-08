Perugia, Santopadre si unisce al lutto dei tifosi: "Ciao Cesare..."

Massimiliano Santopadre si unisce al lutto del popolo biancorosso per la scomparsa di Cesare Fondi, grande tifoso del Perugia, membro della Brigata Ultrà con cui seguiva il Grifo in Curva Nord e molto attivo sui gruppi social dedicati alla squadra che ora sono inondati di post e messaggi in suo ricordo.

In una nota pubblicata sul sito ifficiale il Perugia "esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Fondi per la scomparsa di Cesare, storico tifoso biancorosso" si legge nel comunicato, che in fondo riporta un messaggio personale del presidente Santopadre: "Ciao Cesare…”.