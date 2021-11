Doppio lutto nel mondo del calcio: addio a Galeazzi e a Pieroni, ex dirigente del Perugia

Lutto nel mondo del calcio: è morto Ermanno Pieroni. Ex arbitro e poi dirigente di varie squadre tra le quali il Perugia di Luciano Gaucci, di cui era l'uomo di fiducia nel Grifo, si è spento a 76 anni dopo aver lottato contro un grave problema di salute.

Sempre oggi (venerdì 12 novembre) è deceduto anche il celebre giornalista della Rai Giampiero Galeazzi, che aveva 75 anni ed era malato da tempo. Oltre che di calcio era esperto di tennis e canottaggio, sport raccontati con telecronache passate alla storia.

E proprio a Galeazzi il Perugia calcio ha dedicato un tweet: "Aprivi la tv - scrive il club biancorosso sul proprio profilo ufficiale Tiwitter - e non potevi non emozionarti ascoltando le sue telecronache!. Passione e amore per lo sport! Ciao Giampiero!"