Lo sport a Perugia, anno d'oro per la Fortebraccio: ginnastica artistica ai vertici nazionali e tante medagli conquistate

Giornata di festeggiamenti in casa Fortebraccio alla presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che si è complimentato con gli atleti che in questo anno agonistico hanno raggiunto numerosi risultati: la permanenza in serie A2 delle ginnaste di ritmica, fiore all’occhiello della società Fortebraccio, e gli ottimi risultati ottenuti al campionato di serie C, al Torneo Gold Italia, alla Gara di Insieme Gold.

A seguire, la partecipazione degli atleti di artistica femminile e maschile al campionato di serie C con risultati rilevanti, ai campionati individuali Gold Allievi/e accedendo alla fase nazionale, e alla Coppa dei Campioni della Federazione Ginnastica d’Italia, gara di accesso agli assoluti riservata agli atleti junior/senior. Nelle fasi nazionali, in evidenza per il settore femminile quattro titoli di campionesse italiane di diverse fasce d’età ai Campionati Csen e tre titoli di specialità e un oro e un argento al Campionato di Eccellenza della Federginnastica.

Le atlete di ginnastica ritmica hanno ottenuto podi e medaglie agli appena conclusi Campionati Nazionali Silver e le ginnaste Platoni, Petrova e Italiani del settore Gold, dopo la partecipazione ai Test nazionali di Desio, sono state convocate per allenamenti collegiali con i gruppi estivi della Federginnastica. Nota di merito all’istruttrice Svetlana Durdenevskaya, chiamata a comporre lo staff tecnico della Federazione Ginnastica d’Italia. Il sindaco Romizi ha elogiato sia dirigenti-allenatori che gli atleti. Menzione speciale per l'impegno quotidiano per il presidente dell’Asd U.S. Braccio Fortebraccio, Massimiliano Tessenda, il presidente onorario Mario Valentini, la dirigente e segretario generale Enrica Capponi, i consiglieri Aurelio Forcignanò, Giuliano Millucci, Stefano Cocchieri, la segretaria Gessica Malfagia.

Per gli istruttori: Fabio Angelelli, Silvia Marinelli, Alice Cipiciani, Ludovica Ferlin (Ginnastica Artistica Femminile), Giorgio Lo Voi (Ginnastica Artistica Maschile), Laura Ferri, Masha Milnikova (Ginnastica Ritmica), Alessandro Bianchi per la sala pesi e il parco acquatico.