LIVE Serie B, Perugia-Reggina 0-1: segui in diretta la sfida del Curi

Dopo il pari a Lecce è già tempo di tornare in campo per il Perugia di Massimiliano Alvini, che nella serata di oggi (giovedì 28 ottobre, ore 20.30) ospiterà al Curi la Reggina nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie B (qui di seguiro la diretta del match).

Aggiorna la diretta

Perugia-Reggina 0-1 (inizio ore 20.30)

PRIMO TEMPO:

28' - Due corner ravvicinati per la Reggina: la difesa del Grifo se la cava in entrambe le occasioni

25' - Prestati i soccorsi a Cionek che si rialza: si riprende a giocare

24' - Gioco fermo per un infortunio al reggino Cionek, rimasto a terra per un colpo al volto dopo un contatto con Matos

22' - Pericolosa la Reggina: Bellomo 'imbuca'per Rivas che calcia rasoterra, trovando però la parata di Chichizola

16' - Occasione Perugia: cross di Ferrarini dalla destra e colpo di testa di Matos, che a due passi dalla porta spedisce la palla fuori

15' - Insiste il Grifo: punizione dalla sinistra e cross di Lisi in area, dove la palla arriva a De Luca che prova a calciare ma viene murato

13' - A calciare la punizione dal limite per il Grifo è Lisi: rincorsa e destro sulla barriera, con l'azione che sfuma

12' - Contatto tra Stavropoulos e Matos sanzionato dall'arbitro: punizione dal limite per il Perugia

11' - Insiste il Grifo: Matos scambia con De Luca e calcia in porta, palla fuori con deviazione di Stavropoulos non vista dall'arbitro che nega così l'angolo ai padroni di casa

9' - Il Perugia prova a reagire: cross basso di Lisi dalla sinistra, palla intercettata dal difensore ospite Cionek

5' - GOL della REGGINA: a segno Galabinov. Al primo affondo passano i calabresi: Bellomo rientra sul destro e crossa dalla trequarti sinistra in area, dove Galabinov si infila tra Angella e Zanandrea per poi battere Chichizola di testa

4' - È il Perugia a fare la partita in questo avvio: Matos defilato a sinistra innesca Kouan, il cui cross basso viene però intercettato e non raggiunge De Luca

2' - Il Grifo prova subito a sorprendere i calabresi: percussione di Zanandrea e sinistro dal limite con palla a lato

1' - Iniziata Perugia-Reggina al Curi

LE SCELTE - Alvini conferma il 3-4-1-2 ma cambia diversi titolari rispetto al match pareggiato 0-0 a Lecce. In difesa c'è Zanandrea al posto di Dell'Orco non al top, mentre in mediana Ghion prende il posto di Santoro al fianco di Segre e a sinistra torna Lisi dalla squalifica (con Ferrarrini confermato a destra e Falzerano in panchina), mentre in attacco torna Matos a fare tandem con De Luca. Sull'altro fronte Aglietti ridisegna la sua squadra con una sorta di 4-2-3-1 in cui è Galabinov unica punta (in panchina sia Denis che Montalto come l'ex romanista Menez), mentre in porta viene confermato Turati nonostante il rientro di Micai dalla squalifica così come nel ruolo di terzino sinistro c'è ancora l'ex grifone Di Chiara.

IL TABELLINO:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Zanandrea; Ghion, Segre, Lisi; Kouan; Matos, De Luca. A disp.: Fulignati, Rosi, Curado, Dell'Orco, Vanbaleghem, Santoro, Burrai, Falzerano, Murgia, Gyabuaa, Carretta, Murano. All. Massimiliano Alvini

?REGGINA (4-2-3-1): Turati; Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Laribi, Rivas, Ballomo; Galabinov. A disp.: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Regini, Cortinovis, Hetemaj, Ricci, Denis, Menez, Montalto, Tumminello. All. Alfredo Aglietti

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

MARCATORI: 5' Galabinov (R)