La Super Six Viterbo Cricket si aggiudica il primo torneo "Città di Todi"

La squadra “Super Six Viterbo cricket” si è aggiudicata il primo torneo “Città di Todi" nella gara finale contro la “Asd Todi cricket club".

Un folto pubblico proveniente anche da altre regioni ha accompagnato un evento non certo usuale per lo stadio comunale di Todi “Franco Martelli" , dove si è disputato il 1° torneo “Città di Todi" di cricket. Uno sport che, nato in Inghilterra, è il secondo più seguito al mondo, diffusissimo in alcuni paesi asiatici, come Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh.

La neonata associazione sportiva Todi cricket club, che da anni si dedica a questo sport raggruppando giovani di differenti paesi, è stata coadiuvata nell’organizzazione dal circolo culturale sportivo di Ponterio, dall’Asd Todi Calcio, dal Csd Giovanili Todi e dal comitato regionale Umbria dell’ente di promozione sportiva Opes Italia.

Nel corso della giornata una serie di gare tra 10 squadre provenienti da Umbria, Toscana, Lazio ha visto partecipare oltre settanta atleti che, noncuranti di una giornata particolarmente calda, supportati da tantissimi tifosi che li accompagnavano, hanno gareggiato con determinazione.

Al termine le premiazioni, durante le quali l’assessore Alessia Marta si è complimentata "per l’organizzazione, per la soddisfazione dimostrata dai partecipanti nell’aver realizzato un evento che ricorda di fatto anche la loro storia, per la volontà nell’essersi costituiti in associazione sportiva a testimonianza del desiderio di essere presenti nella comunità in cui ora vivono".