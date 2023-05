I PROTAGONISTI La Fortebraccio d’argento al Campionato Italiano di Estetica: le "farfalle" perugine ai vertici

Ancora un podio importante per la ASD US B.Fortebraccio. La squadra composta da Rebecca Vinti, Sara Galeota Lanza, Marta Rosana, Sofia Giuliacci e Linda Pochini e allenata dalle tecniche Marina Zueva e Vittoria Laliscia, è riuscita nell'impresa di conquistare l’argento nel Campionato Italiano di Estetica, organizzata dalla FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici) in collaborazione con la società ASD Ginnastica Alba.

Unica partecipante del centro-sud Italia, la ASD US B.Fortebraccio si è affacciata quest’anno a questa nuova disciplina con molto entusiasmo, ma anche con consapevolezza sui diversi aspetti da approfondire e sperimentare per migliorare sempre di più. Il risultato ottenuto al Campionato Italiano fa ben sperare per un prosieguo in campo internazionale.

Questa disciplina è praticata da ex ginnaste, al momento esclusivamente di ritmica, che hanno concluso la loro carriera, ma hanno ancora tanto da dare e scelgono di rimettersi in gioco in uno sport avvincente, che crea un connubio tra eleganza, mobilità, prese e acrobatica, utilizzando la giusta tecnica di respirazione che rende tutto più fluente e scenografico. "E’ possibile per tutti effettuare lezioni di prova per entrare in squadra" hanno spiegato dalla società "La Fortebraccio si augura che questa disciplina accolga sempre più partecipanti cosicchè possa incrementare l’offerta sportiva e le ginnaste possano proseguire la loro carriera in una disciplina altrettanto affascinante".