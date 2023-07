La firma di Lombardi sul 58° Trofeo Luigi Fagioli

Il 58° Trofeo Luigi Fagioli è stato un condensato di sorprese e colpi di scena in una domenica di altissimo livello agonistico che sul traguardo finale ha incoronato per la prima volta a Gubbio Achille Lombardi. Al volante dell’Osella Pa21 4C Turbo, il pilota potentino firma così l’ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) 2023 completando i due passaggi sui 4150 metri “tutti d’un fiato” del tracciato umbro che sale a Madonna della Cima in 3’16”46 . Un tempo totale che a Lombardi è valso il primo gradino del podio davanti ai siciliani Franco Caruso, secondo su Nova Proto Np01 Zytek, e Samuele Cassibba, terzo con la Nova Proto Np01 motorizzata V8 Synergy. Ai vertici è mancata la sfida con il campionissimo Simone Faggioli, che con la Norma M20 Fc Zytek a Gubbio si è imposto in ben 13 occasioni ed era stato il “poleman” nelle prove di sabato. In gara 1 il pluricampione toscano è incappato in una pizzicata su un rail circa a metà percorso che l’ha costretto al ritiro con cerchio e anteriore sinistra ko. Faggioli ha poi vinto gara 2 con il miglior crono di giornata in 1’35”04. Nell’emozionante domenica “a sorpresa”, non solo ai vertici assoluti, del 58° Trofeo Fagioli, la certezza è stata ancora una volta la piena riuscita di un evento sempre più radicato nel territorio, sempre gettonatissimo da piloti e team (238 gli ammessi al via) e dall’elevata qualità di organizzazione, logistica e gestione globale garantite dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche e dalla direzione di gara affidata all’internazionale Fabrizio Fondacci. Un successo generale impreziosito dal pubblico accorso in città fra zona paddock e allineamento e sulle tribune naturali del tracciato che attraversa la famosa Gola del Bottaccione. Tra i tanti piloti umbri al via della cronoscalata da sottolineare le prestazioni maiuscole del giovanissimo eugubino Alex Picchi che si è aggiudicato l’assoluto della classe Racing Start al volante i una Peugeot 308, il terzo posto in Racing Start Cup e il primo nella classe oltre 1600 per Gianluca De Masi, sempre più a suo agio con la Renault Clio, Bravo anche Lodovico Manni, dominatore della classe 2.0 della Racing Start con la Renault Clio Rs. In Racing Start Plus, terzo posto finale di Paolo Biccheri su Alfa Romeo 147, e sempre in Racing Start Plus podio anche anche per la perugina Deborah Broccolini. Bel successo di classe infine per il tuderte Marco Berardi al volante di una Peugeot 205 messa a disposizione dalla scuderia orvietana Pascucci Racing.