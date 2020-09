La Don Bosco vara dopo tanti anni "la prima squadra": esordio in Seconda Categoria

Dopo molti anni la Società Sportiva P.G.S. Don Bosco di Perugia ha ufficializzato una "prima squadra" che militerà nel prossimo campionato di 2^ categoria regionale. L’iniziativa è nata con una programmazione che ha portato a far si che molti ragazzi cresciuti nel settore giovanile della nostra Società, ormai non più in età da settore giovanile, possano cimentarsi con l’importante realtà del calcio dilettantistico umbro portando in esso quei valori di educazione e tolleranza propri dell’insegnamento salesiano.

"Questa continuità - hanno spiegato dalla società - è stata sollecitata non soltanto dal Consiglio Direttivo con in testa il presidente Lanfranco Papa, bensì dalla pressoché totalità dei genitori dei ragazzi. La squadra è stata affidata a mister Fabio Meattelli, proveniente anch’egli dalla squadra juniores; nello staff anche il vice Essama Etogo (un passato internazionale da calciatore) e il preparatore atletico, Caterina Grandolini, laureata ISEF. La nascenda prima squadra del Don Bosco Perugia si preparerà alle gare presso il proprio impianto polifunzionale di via San Prospero e giocherà gli incontri di campionato sul terreno concesso dalla Società Sportiva Piccione".