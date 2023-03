La CDP subito a podio a Valencia all’esordio nel Ferrari Challenge

La stagione 2023 del Ferrari Challnge Europa è partita oggi sul circuito di Valencia con la prima delle due gare del week end facendo subito registrare due podi per il piloti della squadra Perugina CDP. Nella prima gara del Trofeo Pirelli, la categoria top del monomarca del Cavallino, è stato il toscano Max Mugelli (CDP-Eureka Competition) ed andare sul podio al termine di una gara veloce e combattuta, conquistando la terza posizione finale dopo essere partito quarto sulla griglia. Nella prima gara della Coppa Shell, categoria riservata ai piloti non professionisti, invece è stata l’altoatesina Manuela Gostner (CDP-Mp Racing) a centrare un bel secondo posto finale dopo aver lottato per il primato per tutta la gara, concludendo con uno scarto di soli 6 decimi dal vincitore. Domani si replica con le due gare domenicali , Trofeo Pirelli e Coppa Shell, visibili in diretta su Sky o sul canale youtube del sito Ferrari Corse clienti alle 14.20 e alle 15.30