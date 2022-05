Motori, la Cdp di Perugia protagonista nel Ferrari Challenge

Il Ferrari Challenge Europa, il monomarca riservato alle vetture del cavallino dove gareggiano esclusivamente i concessionari della casa di Maranello, ha visto ancora una volta tra i protagonisti la CDP De Poi di Perugia, che nel secondo appuntamento sul circuito francese del Paul Ricard ha colto uno strepitoso secondo posto con la altoatesina Manuela Gostner coadiuvata in pista dalla MP Racing.

Già quarta in gara uno, Manuela Gostner in nella seconda gara è stata protagonista di una prova maiuscola, sempre all’attacco, concludendo poi al secondo posto a meno di un secondo di distacco dal leader di gara il danese Laursen.

Da notare che l esperta driver del team CDP- MP Racing faceva segnare anche il miglior tempo in pista in entrambi le gare.

Prova di carattere anche per una altro pilota targato CDP, il reatino Maurizio Pitorri, coadiuvato in pista dalla sua Best Lap, che nella Coppa Shell, dopo una prima gara davvero sfortunata, si riscattava nella prova della domenica cogliendo un ottimo quarto posto che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Nel Trofeo Pirelli invece è da sottolineare la bella rimonta di Max Mugelli, al rientro nel Ferrari Challenge. Il toscano della CDP era partito partito dodicesimo, e grazie un ritmo gara veloce e costante riusciva a cogliere un sesto posto assoluto che da fiducia a CDP ed Eureka Competition che lo supporta in pista.



Più sfortunato infine il weekend di Corinna e Thomas Gostner, che per contatti di gara non sono riusciti a capitalizzare la buona velocità dimostrata in qualifica. Prossimo appuntamento del Ferrari Challenge Europa a Budapest nel weekend del 17-19 giugno.