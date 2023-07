La Caal Racing trionfa nell’Euronascar di Vallelunga

Ancora un successo, il terzo consecutivo per la Caal Racing, nel campionato Europeo Nascar che in questo fine settimana fa tappa sul circuito romano di Vallelunga. La squadra di Todi, guidata da Corrado e Luca Canneori, deve questo terzo primato stagionale al suo pilota di punta, Gianmarco Ercoli, che sulla pista alle porte di Roma ha dominato la prima delle due gare del week end Euronascar mandando in visibilio i tanti sostenitori che erano venuti a d applaudirlo. Una gara perfetta quella del pilota romano che, partito dalla pole position, ha tenuto dietro tutti gli avversari respingendo con abilità ogni attacco. Nel finale un momento di brivido si è vissuto quando il suo inseguitore a tentato l’attacco al tornantino, ma Ercoli è stato bravo a chiudere la porta con l’avversario che è finito fuori pista perdendo qualche posizione. A quel punto il portacolori della Caal Racing ha gestito con sicurezza il suo vantaggio vincendo la sua terza gara e consolidando così il suo primato in classifica. Domenica si replica con la seconda gara che gli appassionati potranno anche seguire in diretta streaming sul canale Youtube dell'Euronascar.