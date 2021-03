La C.D.P-De Poi a Misano per le Finali Mondiali Ferrari

Dopo il rinvio dello scorso novembre, le Finali Mondiali Ferrari 2020, il più importante evento del Cavallino a livello planetario, prendono il via questo fine settimana sul circuito di Misano Adriatico. Una cinquantina le vetture dei Programmi XX, F1 Clienti e del Ferrari Challenge impegnate in pista. Un’edizione indubbiamente diversa dalle precedenti a causa delle limitazioni negli spostamenti che hanno ridotto il numero dei partecipanti attesi e per lo svolgimento dell’evento che si svolgerà a porte chiuse. Anche la C.D.P. Concessionaria Ufficiale Ferrari, sarà presente all’evento con i piloti altoatesini Thomas, Corinna e David Gostner seguiti in pista da Massimo Pepe (Team Mp Racing) I tre piloti altoatesini, tutti con un importante esperienza nel monomarca Ferrari, nel 2020 hanno partecipato solo ad alcune gare, ma sono pronti a dar battaglia nelle ultime due gare della serie continentale ma soprattutto nelle Finali Mondiali, quella del Trofeo Pirelli con David Gostner e quella della Coppa Shell con Corinna e Thomas Gostner. Corinna è in testa alla classifica europea Ladies di Coppa Shell ed al momento sembra difficile che in questo ultimo appuntamento ci possa essere qualche altro pilota in grado di toglierle il meritato titolo. Come da tradizione saranno protagoniste del fine settimana anche le vetture dei due programmi più esclusivi del Cavallino Rampante: F1 Clienti e Programmi XX. Tra le unità che affronteranno i 4226 metri del circuito romagnolo, anche una F2007 e una F2008 che vennero portate in gara da Kimi Räikkönen e che consegnarono a Maranello due titoli mondiali Costruttori. Oggi e domani si svolgeranno le gare che chiuderanno le stagioni europea ed americana. Gara 1 della Coppa Shell prenderà il via alle ore 12:45 di venerdì, seguita alle 15:20 da quella del Trofeo Pirelli. Il programma del sabato replicherà nella struttura e negli orari quello di venerdì, con le sfide di Gara 2. Domenica, invece, alle 9:20 si disputerà la Finale Mondiale della Coppa Shell, mentre alle 11:20 inizierà la sfida per decretare il campione del mondo del Trofeo Pirelli. In Italia, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, sul canale Sky Sport F1, mentre le Finali Mondiali saranno visibili anche sul canale Sky Sport 1. Nel corso del fine settimana saranno anche previsti collegamenti in diretta con Sky Sport 24. La diretta con commento in inglese sarà invece visibile sul sito live.ferrari.com

