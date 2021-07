Perugia, ecco il nuovo pallone: la Lega di Serie B presenta 'Kombat 2022'

Perugia, a te la palla. Aspettando che decolli il calciomercato (finora l'esterno offensivo Carretta è stato l'unico rinforzo per il Grifo del nuovo tecnico Alvini) è stato presentato il nuovo pallone ufficiale della Serie B 2021/22 che vedrà al via anche i biancorossi, risaliti dopo un solo anno di C.

IL 'CONCEPT' - 'Kombat Ball 2022' è il nome di un oggetto che "unisce idealmente le città partecipanti al Campionato degli italiani", spiega la Lega di B che proprio al campionato degli italiani ha voluto "rendere omaggio con una grafica che rappresenta simbolicamente le 20 città e i suoi tifosi, uniti dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo".

LE CARATTERISTICHE - L’innovativo design da 24 pannelli si ripropone anche in questa edizione, con la superficie esterna che è stata studiata ispirandosi alle palline da golf, con microscanalature che aumentano l’aerodinamicità. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente di migliorare le performance in campo dei giocatori, con colpi accurati e più potenti.